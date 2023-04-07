Бойфренд Ани Лорак сделал признание об их отношениях: «За нас и нашу любовь»

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Оксана Тарасова
Оксана Тарасова Оксана Тарасова Журналист, копирайтер Вконтакте 131

Новый бойфренд Ани Лорак сделал признание об их отношениях: За нас и нашу любовь

Бойфренд Ани Лорак сделал признание об их отношениях: «За нас и нашу любовь»

Фото: www.globallookpress.com / Komsomolskaya Pravda

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Вот уже полгода певица встречается с испанцем Исааком Виджраку, с которым познакомилась на Ибице.

Новый бойфренд певицы Ани Лорак признался ей в нежных чувствах и опубликовал совместное фото в личном блоге. Зовут его Исаак Виджраку, с красавцем-испанцем артистка познакомилась на Ибице. Более полугода они наслаждаются друг другом, уже не скрывая отношений. Он является обладателем титула «Мистер Испания — 2002». В прошлом был актером, моделью и каскадером, теперь же известен еще как инструктор по йоге и эксперт по оздоровлению организма.

Сейчас звездная пара отдыхает в одном из отелей Дубая. Ани Лорак не таясь делится с поклонниками эмоциями, говорит, что счастлива в объятиях бойфренда. Пооткровенничать с публикой решил и покоритель сердца артистки. Он опубликовал фото, сделанное на крыше высотного здания. На нем испанец обнимает свою женщину, смотрит ей в глаза и улыбается. Фанатов растрогала подпись к посту.

«Над невзгодами и на высоте мир рядом с тобой кажется более прекрасным и менее враждебным. За нас и нашу любовь», — приводит его слова 7Дней.ru.

Какой бы красивой ни выглядела новая любовь Ани Лорак, почитатели за нее переживают, а обнимающему ее красавцу — не доверяют. Однажды она уже потеряла голову, встретив турка Мурата Налчаджиоглу. Вышла за него замуж, родила дочь Софию, но после горько разочаровалась. Лорак вложила огромные деньги в бизнес супруга, а потом узнала о его изменах. Развод состоялся в 2019 году.

Ранее, писал 5-tv.ru, Ани Лорак рассказала, почему считает Исаака Виджраку своим духовным наставником.

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Бойфренд Ани Лорак сделал признание об их отношениях: «За нас и нашу любовь»

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