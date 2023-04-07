«Держать оборону»: Оксана Самойлова прокомментировала отношения с Джиганом

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Магдалина Нуар
Магдалина Нуар Райтер редакции сайта Пятого канала 14

Оксана Самойлова рассказала, что у Джигана еще есть шанс все исправить

«Держать оборону»: Оксана Самойлова прокомментировала отношения с Джиганом

Фото: Вячеслав Прокофьев / ТАСС

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Знаменитость тяжело переживает ситуацию, которая происходит в данный момент в их семье.

Жена рэпера Джигана Оксана Самойлова призналась, что у ее супруга все еще есть шанс вернуться в семью. Об этом она рассказала в интервью Super.ru.

По словам знаменитости, они видятся с супругом каждый день, несмотря на то, что живут уже не вместе.

«Но еще не все потеряно, время покажет. Сейчас общаемся, видимся каждый день. Новый день — новая попытка», — рассказывает Самойлова.

Также она добавила, что заметила в личном блоге у рэпера Басты, как ее муж просит прощения прямо в эфире в соцсети.

«Интересно, да? Тяжело, конечно, мне дается держать оборону», — говорит блогер.

За сюжетом сериала под названием «Самойлова и Джиган» пристально следит весь интернет уже несколько лет. Наверное, эта супружеская пара стала самой обсуждаемой в российском шоу-бизнесе за последнее время.

О новых проблемах в их отношениях стало известно после возвращения звездной семьи из отпуска. Тогда рэпер покинул семейный особняк, в то время как Оксана с детьми остались там.

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Сейчас же рэпер старается регулярно публиковать снимки со своими детьми, писать важные слова о семье, а также вымаливать прощение у супруги. Что он натворил? Никто не знает. Но Самойлова продолжает «держать оборону» и игнорировать мужчину, как может.

Ранее 5-tv.ru рассказал, как Оксана Самойлова решила увезти детей от Джигана.

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