Перешли на темную сторону: на открытие штаба Бундесвера пришел Дарт Вейдер

Эфирная новость 37

Дарт Вейдер стал гостем открытия штаба орбитальной обороны Бундесвера

Фото, видео: www.globallookpress.com / Jens Büttner; 5-tv.ru

Читайте нас в: Дзен Новости

Главного антагониста «Звездных войн» традиционно сопровождали штурмовики.

Военно-космические силы ФРГ перешли на темную сторону. На открытие штаба орбитальной обороны Бундесвера пригласил Дарта Вейдера и имперских штурмовиков.

Строительство нового штаба стоило 40 миллионов евро. Новейшие системы позволят круглосуточно вести наблюдение за космосом.

Никакой связи между фантастической вселенной Джорджа Лукаса и космической обороной немецкие СМИ не увидели. Но обратили внимание на светлую сторону церемонии — приглашенные актеры собирали деньги для детей-инвалидов.

+10° Атмосферное давление 769 мм рт. ст.
Относительная влажность 34%
80.67
1.17 88.13
1.03
Астрологический прогноз для всех знаков зодиака на неделю с 10 по 16 апре...

Последние новости

18:05
Тише едешь — дальше будешь: прогноз Таро на неделю с 10 по 16 апреля
17:56
Отвлекающий маневр: звездные родители объявили войну сетям с помощью мультиков
17:52
Жидкий яд: почему вейп вызывает убийственную зависимость у подростков
17:47
Польские фермеры жалуются на некачественное украинское зерно
17:38
Вбрасывают новые штаммы: в Минобороны РФ увидели искусственную подпитку пандемии
17:30
Слон среди слонов: зачем Трамп нужен на выборах в США

Сейчас читают

На несколько десятков миллионов: подруга рассекретила список подарков на день рождения Киркорова
Прокуратура проверит Валерия Меладзе на возможное финансирование ВСУ
«Не национальность»: Полунин рассказал о смысле понятия «русский» после концерта SHAMAN
Волосы и зубы прорастают в органах: что такое тератома и почему она возникает у младенцев

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Майские праздники 2023 — сколько дней отдыхаем официально
5 знаков жду кардинальные перемены — гороскоп на весну 2023
Кто вы из мультика Шрек по знаку зодиака — смешной гороскоп
Какие тайны хранят регалии для коронации Карла III — видео