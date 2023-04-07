Прокуратура проверит Валерия Меладзе на возможное финансирование ВСУ

Генеральная прокуратура РФ заинтересовалась известным певцом Валерием Меладзе, который якобы может финансировать Вооруженные силы Украины. Проверку ведомство поручило московской прокуратуре, сообщает ТАСС.

Заинтересованность ведомства была вызвана обращением руководителя общественной организации «Федеральный проект по безопасности и борьбе с коррупцией» Виталия Бородина, который указывал на то, что российский певец часто критикует специальную военную операцию и даже произнес лозунг украинских националистов, принимая участие в корпоративе в ОАЭ.

Об аналогичной проверке ранее стало известно от МВД. Тогда общественный деятель Коробков-Землянский решил обратить внимание правоохранителей на то, что Меладзе с антипатриотичной позицией может направлять заработанные им в Москве средства на финансирование боевиков киевского режима.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Валерия Меладзе просят признать иноагентом. Между тем зампред комитета Госдумы Елена Драпенко заявляла, что артисту стоит и вовсе запретить въезд на территорию России.