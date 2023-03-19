«Антироссийские взгляды»: Меладзе проверяют на возможное финансирование ВСУ

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София Шафиуллина
София Шафиуллина Журналист 35

МВД проверяет Валерия Меладзе на возможное финансирование ВСУ

«Антироссийские взгляды»: Меладзе проверяют на возможное финансирование ВСУ

Фото: ИЗВЕСТИЯ / ALEXANDR KAZAKOV

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Тема:
Спецоперация

Доходы антипатриотичной знаменитости с начала 2023 года упали в несколько раз, однако он продолжает зарабатывать приличные суммы.

Певца Валерия Меладзе, ранее продемонстрировавшего свою нелояльность к событиям на Украине, проверяют на возможное финансирование ВСУ. Обращение журналиста Антона Коробкова-Землянского рассмотрит ГУ МВД России, пишет сайт KP.RU.

Артист к своим 57 годам успел «напеть» большое состояние: часть денег он хранит за рубежом, владеет элитной недвижимостью. По данным издания, после начала СВО чек исполнителя за час выступления на закрытом мероприятии составлял порядка пяти миллионов, а за концерты в клубах и на других площадках он зарабатывал около трех миллионов рублей.

Сейчас Меладзе готовится к концертам в Израиле, а в России, куда после начала СВО певец приезжает только подзаработать, полиция проверяет законность его действий. Общественный деятель Коробков-Землянский решил обратить внимание правоохранителей на Валерия Меладзе. По его словам, артист с антипатриотичной позицией может направлять заработанные им в «Москве и Дубае» средства на финансирование боевиков киевского режима. Обращение Коробкова-Землянского в СК РФ было передано в ГУ МВД России по городу Москве.

«Учитывая антироссийские взгляды артиста, прошу вас проверить не идут ли заработанные им средства на финансирование украинской армии», — указал он в своем обращении.

В материале отмечается позиция журналиста. По его словам, высказывания Меладзе плохо соотносятся с его званием заслуженного артиста России и статусом члена Общественной палаты Красногорска.

Во время концерта в Дубае Валерий Меладзе, общаясь с гостем, подхватил националистический лозунг. Артист попытался оправдать свою антироссийскую позицию, заверив, что находится «вне политики», но аудитория не поверила. Российские зрители жестко осудили выходку певца, поклонники начали сдавать билеты, а организаторы концертных площадок отменяли предстоящие выступления.

Валерий Меладзе продолжил петь в России, преимущественно на частных мероприятиях. Час его выступления подешевел — вместо пяти миллионов стал стоить порядка трех. Кроме того, гостей мероприятия просят не выкладывать в социальные сети снимки с артистом.

По данным газеты, билеты на предстоящие в марте зарубежные концерты Меладзе стоят от четырех до восьми тысяч рублей. Согласно подсчетам, прибыль его составит более двух миллионов рублей. Количество концертов артиста заметно сократилось, а гонорар за них упал в два раза, но, тем не менее, Меладзе продолжает зарабатывать приличные деньги.

Кроме того, исполнителя могут признать иностранным агентом в РФ, пишет сайт URA.RU. Глава Фонда Защиты национального исторического наследия Александр Карабанов заявил о подготовке обращения в Министерство юстиции и Минкульт для проверки артиста. Зампред комитета Госдумы Елена Драпенко считает, что Меладзе стоит и вовсе запретить въезд на территорию России.

Ранее 5-tv.ru писал, что Валерий Меладзе теряет бизнес в России.

Тема:
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