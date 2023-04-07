Стали известны новые имена участников военно-биологических программ США

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Эльвира Михеева
Эльвира Михеева 56

Новые имена участников военно-биологических программ США обнародовали в Минобороны РФ

Стали известны новые имена участников военно-биологических программ США

Фото: www.globallookpress.com / Zygimantas Gedvila via www.imago

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Тема:
Спецоперация

В списке значатся не только американские, но и украинские специалисты.

В Минобороны России назвали новые имена, которые пополнили список участников военно-биологических программ на Украине. Их во время брифинга перечислил Начальник войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) Вооруженных сил РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов.

«В их числе: Элиот Джейкобс Перлман, руководитель неправительственной организации „Международный институт проблем ВИЧ и туберкулез“ в Киеве», — отметил он.

Также в списке значится профессор Института новых патогенов при Университете штата Флорида Грег Гласс. Именно он, подчеркнул Кирилллов, проводил исследование на тему распространения возбудителя туляремии на Украине. Вместе этим был причастен к проекту проекта UP-8, посвященному изучению вирусов конго-крымской геморрагической лихорадки и хантавирусов на Украине.

Кроме того, в биологических исследованиях Пентагона оказался задействован Эндрю Стэнли Пекос, профессор молекулярной микробиологии и иммунологии в Школе общественного здравоохранения при Университете Джонса Хопкинса. В его задачи входила консультативная помощь в части изучения туляремии и сибирской язвы.

Наряду с иностранцами в числе исполнителей данных программ и граждане Украины. Среди них — Наталия Родина, заместитель гендиректора Киевского областного лабораторного центра при Минздраве страны, а Минздрава Украины. Она же ранее сотрудничала с американской компанией Black & Veatch, а в 2020-м стала ко всему прочему советником командующего медицинскими силами ВСУ по вопросам лабораторной диагностики.

Еще один фигурант списка — директор Украинского института исследований проблем общественного здравоохранения Елена Нестерова. По словам Кириллова, она координировала деятельность компании Labyrinth Global Health. Также в обязанности эксперта входило взаимодействие между госорганами страны и компанией «Метабиота».

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что в Минобороны РФ предупредили о возможной подготовке провокаций с биооружием в Польше.

Тема:
Спецоперация
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