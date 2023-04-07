Леонид Слуцкий оценил будущее сына в сфере футбола: «Ну что сделаешь»

Ребенок в свои 13 лет заметно похудел, занимаясь спортом. Как к увлечениям относится его отец?

Сын российского тренера Леонида Слуцкого заметно похудел за последнее время. По словам отца, 13-летний Дмитрий начал увлекаться футболом и сбросил 40 килограммов. Свое отношение к футбольному будущему ребенка он высказал в новом шоу «По Домам» на YouTube-канале «Родина Медиа».

«Я отношусь к этому спокойно, в целом, как и к футболу. Получится — отлично, не получится — ну что сделаешь», — заявил Слуцкий.

Он добавил, что в его возрасте это увлечение, которое доставляет удовольствие. К слову, оно не первое у Дмитрия и его отец старается все принимать, потому считает, что разное время диктует свою культуру. Так, мальчик еще и записывает треки для сериала, а также проводит эксперименты с внешностью.

«Красил и волосы, и ногти, и нестандартно одевался, но я никогда не ограничивал его в самовыражении», — добавил Слуцкий.

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