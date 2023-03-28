«Поцеловал и ушел»: Дмитрий Тарасов объяснил, почему почти не видится с детьми

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София Шафиуллина
София Шафиуллина Журналист 163

Дмитрий Тарасов признался в нехватке времени для общения с детьми

«Поцеловал и ушел»: Дмитрий Тарасов объяснил, почему почти не видится с детьми

Фото: www.globallookpress.com / FC Lokomotiv

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Тема:
Ольга Бузова

Футболист надеялся, что уход из профессионального спорта вернет ему время на семью. На деле ситуация оказалась сложнее.

Футболист Дмитрий Тарасов признался, что не успевает видеться с детьми от модели Анастасии Костенко. Полузащитник побеседовал с президентом футбольной команды «БроукБойс» Артемом Райзеном о трудностях распределения времени между семьей и медиа-футболом, а также поделился личными проблемами в рамках YouTube-шоу «Родина Медиа».

Спортсмены пожаловались на нехватку времени для личной жизни. По словам Райзена, работа заставляет покидать порог дома засветло, а возвращаться лишь к полуночи. Тарасов поддержал коллегу и отметил, что возлагал надежды на появление времени на семью после завершения карьеры.

«Я думал, что уйду из профессионального футбола и буду проводить больше времени с детьми, но это оказалось не так. Вот даже вчера я пришел домой, поднялся к ним в комнату, а они уже спали. Я просто их поцеловал и ушел», — поделился он.

В 2021 году Тарасов объяснил поклонникам, что берет паузу в карьере ради супруги. Футболист хотел проводить больше времени с Костенко и тремя детьми от нее — дочками Миланой и Евой и сыном Алексеем.

Всего у Тарасова четверо детей — первая жена Оксана Пономаренко подарила ему дочь Ангелину в 2009 году, однако спустя три года пара рассталась. Уже в 2012 году Дмитрий сыграл свадьбу с певицей Ольгой Бузовой. Общих детей у супругов не было, да и Тарасов вскоре переключил свое внимание на будущую избранницу — модель Костенко.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, почему Костенко тайно ревнует Тарасова к Бузовой.

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