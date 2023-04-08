Они проснулись: сезон активности клещей начался в разных регионах России

Паразиты уже вышли на охоту в Поволжье, на Урале, в Сибири, Алтае и Дальнем Востоке.

С неожиданной для начала апреля угрозой столкнулись в Центральной России, и даже в Петербурге! Еще снег не везде сошел, а уже появились клещи. Пострадавших — сотни.

Специалисты говорят о ранней активности насекомых в этом году. Когда еще такое было, чтобы покусанных клещами привозили к врачу в зимних шапках и пуховиках? Корреспондент «Известий» Роман Ишмухаметов выяснил, где прячутся эти опасные насекомые, если еще нет ни травы, ни листьев на деревьях.

Первая в этом году поездка на дачу радости не принесла. Казалось, еще холодно — клещи спят.

«Взяла, дернула — клещ. Видимо, он только-только прицепился, наверное. Но…гаденыш, убежал. Не удержал, такие шустрые», — рассказывает жительница Удмуртии Татьяна Протасова.

Исследовать опасного паукообразного возможности нет, поэтому Татьяне Вениаминовне придется экстренно пройти курс профилактики от всех возможных болезней, переносчиком которых являются клещи — от энцефалита до тифа.

Паразиты уже вышли на охоту — в Поволжье, на Урале, в Сибири, Алтае, Дальнем Востоке. А еще раньше — в марте — на юге страны. Причем все чаще опасные кровососы встречаются и в черте города.

«Как будто напророчил. Пошел прогуливать собачку свою, дал ей таблетку от клещей и почувствовал резкий укус. Смотрю — клещ. Я его не выкинул. Сохранил. Положил в носовой платок. Отнес в центр. Слава богу, ничего не было», — рассказывает житель Башкортостана Марк Калимуллин.

Несмотря на то, что только шесть из ста клещей являются переносчиками опасных возбудителей, за последние десять лет, по данным Росстата, от передаваемых ими инфекций умерли полторы тысячи человек.

«Вирусный энцефалит, как его называют, это заболевание, связанное с поражением центральной нервной системы. Порезы, параличи — это вполне реальная угроза, вплоть до смертельной опасности», — рассказывает заведующий отделением клинической инфекционной больницы в Удмуртии Станислав Исупов.

Если боррелиоз, хоть и трудно, но лечится антибиотиками, то от энцефалита лекарств нет. Каждый пятый пациент до конца жизни может быть прикован к инвалидной коляске, если проигнорирует укус. Вводить защитный иммуноглобулин в организм нужно в первые дни, потом — бесполезно. Главное время!

«С момента укуса в первые 72 часа нужно обратиться в травмпункт, чтобы оказали помощь медицинскую. Вот эти вот части клеща на диагностику заболеваний уже не сдашь, его надо именно живого. Со всеми его головками, клещами и всем прочим», — рассказывает врач из Челябинска Дарья Кузнецова.

Хорошая защита от энцефалита — прививка, но в прошлом году ее сделали всего лишь три миллиона россиян. Минимум три инъекции, иммунитет появится после полного курса. Всем остальным — остается соблюдать элементарные правила.

«Клещ — он сразу не впивается. Он два-три часа остается, бывает даже полдня ползает, ищет удобное место. Поэтому как вы только из леса пришли, к машине вышли — сразу осмотрите себя, складки одежды. Сами себя, друг друга. Клещ будет ползать в первое время», — рассказывает кандидат биологических наук Павел Глазков.

Осторожным нужно быть даже там, где снег еще не растаял.

«Самые активные клещи уже проснулись, и сейчас прячутся в проталинах — в прошлогодней траве и листве. Нередки случаи, когда они нападают на человека едва температура достигнет плюс пяти градусов», — рассказывает журналист.

Даже в Петербурге, то есть в городской черте, в прошлом году зафиксировали 33 случая энцефалита и 250 — боррелиоза. Ежегодно после укусов к врачам обращаются полмиллиона россиян. А сколько еще неучтенных случаев? Кроме самых распространенных заболеваний, клещи переносят десятки других опасных недугов — от геморрагической лихорадки до тифа.