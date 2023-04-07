Минюст РФ включил в список иноагентов журналиста Аркадия Бабченко*

Минюст РФ включил в список иноагентов российского журналиста и военного корреспондента Аркадия Бабченко*, который уже давно признан в России экстремистом и террористом. Всего список на этой неделе пополнился только двумя строчками.

С января 2023 года МВД объявило писателя в международный розыск. С 2014 года он постоянно публиковал различные русофобские жесткие высказывания. С 2020 года Бабченко находится в списке террористов и экстремистов Росинфомониторинга. Самой громкой и скандальной историей до сих пор является попытка инсценировки его убийства в Киеве, которую он инициировал совместно с СБУ.

Больше суток он скрывался, заставляя весь мир возмущаться его убийством, а после появился в обществе и заявил об инсценировке. Зачем он это сделал — объяснить Бабченко не смог. Международная федерация журналистов резко негативно отреагировала на провокацию, назвав происходящее цирком.

* — внесен Росинфомониторингом в перечень террористов и экстремистов.

* — признан в РФ иноагентом.

* — принадлежит Meta, признанной в РФ экстремистской и террористической организацией, ее деятельность запрещена на территории РФ.