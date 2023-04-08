«Еще не время»: Кулецкая рассказала, когда позволит своим детям сидеть в соцсетях

Модель особо внимательно относится к вопросу воспитания детей. При этом старается слушать советы окружающих и выбирать что-то правильное и верное, на ее взгляд.

Модель Елена Кулецкая в эксклюзивном комментарии для 5-tv.ru рассказала, что думает по поводу наличия гаджетов у современных детей и когда она сама позволит своим дочерям зарегистрироваться в социальных сетях. Размышлениями на этот счет она поделилась на премьере анимационного фильма «Зверолэнд», состоявшейся в кинотеатре «Иллюзион».

По словам знаменитости, для нее этот вопрос пока открытый. Сейчас ее старшей дочери Нике семь лет, младшей Александре четыре года. У обоих возраст, когда еще слишком рано обзаводиться собственными смартфонами и погружать их в мир интернета, считает модель. Но призналась, что данный вопрос уже начала изучать и консультироваться с подписчиками.

«Нельзя нивелировать коллективный опыт, лучше черпать там позитивный и негативный опыт. Поэтому сейчас еще не время регистрировать детей в социальных сетях, я так полагаю, уже ближе к 12-и годам. В общем, я буду мониторить этот вопрос. Пока у детей нет собственных телефонов», — объяснила она.

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