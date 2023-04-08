«Еще не время»: Кулецкая рассказала, когда позволит своим детям сидеть в соцсетях

|
Мадлена Гришина
Мадлена Гришина Райтер редакции сайта Пятого канала Эксклюзив 39

Модель Кулецкая намерена разрешить своим детям сидеть в соцсетях ближе к 12 годам

Фото, видео: www.globallookpress.com / Anatoly Lomokhov; 5-tv.ru

Читайте нас в: Дзен Новости

Модель особо внимательно относится к вопросу воспитания детей. При этом старается слушать советы окружающих и выбирать что-то правильное и верное, на ее взгляд.

Модель Елена Кулецкая в эксклюзивном комментарии для 5-tv.ru рассказала, что думает по поводу наличия гаджетов у современных детей и когда она сама позволит своим дочерям зарегистрироваться в социальных сетях. Размышлениями на этот счет она поделилась на премьере анимационного фильма «Зверолэнд», состоявшейся в кинотеатре «Иллюзион».

По словам знаменитости, для нее этот вопрос пока открытый. Сейчас ее старшей дочери Нике семь лет, младшей Александре четыре года. У обоих возраст, когда еще слишком рано обзаводиться собственными смартфонами и погружать их в мир интернета, считает модель. Но призналась, что данный вопрос уже начала изучать и консультироваться с подписчиками.

«Нельзя нивелировать коллективный опыт, лучше черпать там позитивный и негативный опыт. Поэтому сейчас еще не время регистрировать детей в социальных сетях, я так полагаю, уже ближе к 12-и годам. В общем, я буду мониторить этот вопрос. Пока у детей нет собственных телефонов», — объяснила она.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как зависимость от гаджетов «убивает» мозг.

+3° Атмосферное давление 770 мм рт. ст.
Относительная влажность 60%
82.40
1.73 90.29
2.16
Астрологический прогноз для всех знаков зодиака на неделю с 10 по 16 апре...

Последние новости

1:47
Опубликованы кадры с места теракта в Тель-Авиве
1:19
Минобороны РФ: Киев готовит провокацию с химоружием в Сумской области
0:56
«Еще не время»: Кулецкая рассказала, когда позволит своим детям сидеть в соцсетях
0:38
Путин обсудил с Мурашко развитие здравоохранения в новых регионах страны
0:19
В США предсказали исход возможного наступления ВСУ
23:59
Как способ развития: певица Мэри Ян рассказала о своем отношении к мультфильмам

Сейчас читают

На несколько десятков миллионов: подруга рассекретила список подарков на день рождения Киркорова
Внук Надежды Бабкиной планирует записать совместную песню с певицей
Боятся вскрыть раны: в Москве прошла премьера спектакля «Разговоры после погребения»
Волосы и зубы прорастают в органах: что такое тератома и почему она возникает у младенцев

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Майские праздники 2023 — сколько дней отдыхаем официально
5 знаков жду кардинальные перемены — гороскоп на весну 2023
Кто вы из мультика Шрек по знаку зодиака — смешной гороскоп
Какие тайны хранят регалии для коронации Карла III — видео