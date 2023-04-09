«Могу и месяц просидеть»: SHAMAN рассказал о предпочтениях в вопросе проживания

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Мадлена Гришина
Мадлена Гришина Райтер редакции сайта Пятого канала Эксклюзив 22

SHAMAN признался, что является домоседом

Фото, видео: www.globallookpress.com / Komsomolskaya Pravda; 5-tv.ru

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Артист раскрыл секрет, где ему больше комфортно жить и отдыхать после концертов.

Певец Ярослав Дронов, более известный под псевдонимом SHAMAN, рассказал, где ему больше всего нравится жить — в мегаполисе или за его чертой. По его словам, он больше городской житель. Но побыть на природе тоже не прочь.

«Я больше городской житель, но люблю побыть за городом, на даче, на природе», — заявил артист на концерте «Удачные песни», состоявшемся в комплексе Live Арена в Москве.

Он также признался, что является домоседом — из квартиры может не выходить неделями. Он не ощущает дискомфорт, находясь в стенах родного дома. Поэтому в пандемию COVID-19, пока многие буквально рвали и метали, находясь на самоизоляции, знаменитость спокойно сидел дома, продолжал работать и наслаждаться жизнью.

«Я домосед. Если мне никуда не нужно выезжать, я могу в четырех стенах просидеть и неделю, и две, и три, и месяц. Почему я так уверенно об этом говорю? Когда была пандемия, спокойно и комфортно находился у себя дома, писал в студии песни и прекрасно себя чувствовал дома», — рассказал артист.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, почему отец SHAMAN боится за сына.

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