Простой, но очень вкусный: рецепт утреннего пирога с яблоками

Нет ничего сложнее приготовления пирога, скажу некоторые. Но это большое заблуждение! Как отмечают повара, даже в воскресенье утром можно сделать прекрасный десерт, уделив этому не больше часа. Попробуйте сами.

Ингредиенты:

Яблоки — 4 штуки

Мука — 200 граммов

Сахар — 100 граммов

Масло — 100 граммов

Яйца — 2 штуки

Сода — 1 чайная ложка

Уксус — 1 столовая ложка

Способ приготовления:

Предварительно необходимо разогреть духовку до 180 градусов. Затем очистите яблоки и нарежьте их на тонкие дольки. Смешайте муку, сахар, мягкое масло, яйца, соду и уксус до однородности. Положите половину смеси в форму для выпечки, выложите сверху яблоки, а затем прикройте оставшейся смесью. Выпекайте десерт в разогретой духовке около 35-40 минут, до золотистой корочки.

Пирог готов! Можно подавать и наслаждаться вкусом сочных яблок и теста.

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