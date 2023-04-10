Саша Савельева рассекретила содержимое сумки: «Ношу кое-что очень странное»
Певица Саша Савельева перечислила содержимое своей сумки
Фото: © РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Певица с появлением ребенка полюбила вместительные модели.
Экс-солистка группы «Фабрика» Саша Савельева старается вести закрытый образ жизни, но периодически делится с публикой чем-то личным. В социальной сети она рассказала, что давно уже отказалась от миниатюрных сумок в пользу вместительных. Также она перечислила, что обычно носит в них с собой. По ее словам, среди этих вещей есть кое-что «странное».
«Я ношу в сумочке кое-что очень странное, а вы? Итак, вот мой список: пудреница, иногда и маленькая косметичка, крем для рук, масло для кутикулы, бальзам для губ, а также карандаш и любимый оттенок помады, антисептический гель», — перечислила Савельева.
Также ни один выход Савельевой на улицу не обходится без наличия в сумке влажных салфеток, двух зажимов для челки, зубной нити, небольшой коробки с лекарствами, негазированной воды, термальной воды, паспорта, банковских карточек, белкового батончика. А если прогулка совместно с сыном Леоном, то к этому огромному списку прибавляется еще и одежда, белье и несколько игрушек машинок.
К слову, наследника Савельева родила от Кирилла Сафонова. Из-за осложнений сын появился на свет на полтора месяца раньше срока. Врачи несколько недель боролись за его жизнь. Но на сегодняшний день все беды уже позади.
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