Для экономии: американцам на Пасху вместо яиц предложили красить картофель

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Мадлена Гришина
Мадлена Гришина Райтер редакции сайта Пятого канала 14

Fox News: американцам на Пасху вместо яиц предложили красить картофель

Для экономии: американцам на Пасху вместо яиц предложили красить картофель

Фото: www.globallookpress.com / Karl-Josef Hildenbrand

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Предложение обусловлено тем, что за последний год яйца подорожали на 55%.

Резкий рост цен на куриные яйца спровоцировал американцев задуматься о том, чтобы на Пасху красить картофель. Подобная идея начала распространяться в социальных сетях, сообщил телеканал Fox News.

Идею поддержали сотрудники маркетинговой компании Potatoes USA. Ведь, по их мнению, это не так сильно отразится на бюджете семьи. Только за последний год цена на яйца увеличилась на 55%, а на картофель всего на 14%. Кроме того, это не нанесет вред и дому, утверждают инициаторы. Они объяснили это тем, что пасхальные яйца чаще всего пропадают, поскольку их прячут дети. А после они портятся и становятся причиной неприятного запаха.

Предложение поддержали не все. Опрошенные телеканалом американцы все же хотят соблюсти традицию и красить на Пасху куриные яйца. Сколько бы они ни стоили.

Православные отметят Пасху уже в это воскресенье, 16 апреля. Именно последняя неделя Великого поста считается самой строгой. На ней же верующим можно печь куличи и окрашивать яйца.

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