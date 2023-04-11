Грядет скандал? Сын певицы Валерии оказался под капельницей

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Оксана Тарасова
Оксана Тарасова Оксана Тарасова Журналист, копирайтер Вконтакте 45

Сын певицы Валерии Арсений Шульгин отравился в столичном ресторане

Фото, видео: www.globallookpress.com / Vadim Tarakanov; Instagram* / arseniy_shulgin; 5-tv.ru

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Молодой бизнесмен признался: он еще не решил, наказывать ли по всей строгости виновников своего состояния.

Младший сын певицы Валерии Арсений Шульгин проводит вечер в лежачем положении, с капельницей и бутылкой минеральной воды. 24-летний наследник звезды — успешный бизнесмен, молодой отец и муж, любитель путешествий, новых впечатлений. Более миллиона фолловеров наблюдают за его жизнью. Последние новости, которыми поделился Шульгин, положительными не были, подмечает 7Дней.ru. Молодой человек пожаловался на плохое самочувствие после похода в дорогой ресторан.

Как оказалось, в одном из столичных заведений Шульгину подали несвежие морепродукты, и после приятного ужина пришлось переживать совсем не приятные последствия и вызывать врача. Сейчас он восстанавливает силы и приходит в себя. Молодой человек уверен, что его накормили некачественными гребешками. Делясь с подписчиками своей бедой, он отметил — еще думает, стоит ли наказать работников заведения за оплошность.

После ужина в ресторане сын Валерии был вынужден обратиться за медицинской помощью. Instagram* / arseniy_shulgin

«Гребешки и улитки на Патриках не всегда бывают свежими… Я вообще не конфликтный и не скандальный, но стоит ли за такое разносить публично?» — пишет Шульгин в своем блоге.

Стоит отметить, что больше поклонников, скорее, интересует другая тема. На видео и фото бизнесмена снова только он сам. Рядом ни супруги Лианы, ни маленькой дочери Селин. Пользователи Сети не первый день обсуждают возможные проблемы в молодой семье, задают вопросы, но официальных комментариев не получают.

Ранее 5-tv.ru выяснял, что произошло в отношениях Лианы и Арсения Шульгиных.

* — принадлежит Meta, признанной в РФ экстремистской и террористической организацией, ее деятельность запрещена на территории РФ.

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Грядет скандал? Сын певицы Валерии оказался под капельницей

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