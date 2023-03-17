«Пара казалась идеальной»: почему сын Валерии перестал показывать жену

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Виктор Резнов
Виктор Резнов 166

Сын Валерии Арсений отдыхает в Сочи без жены Лианы

«Пара казалась идеальной»: почему сын Валерии перестал показывать жену

Фото: www.globallookpress.com / Vadim Tarakanov

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Поклонники переживают, что у Арсения и Лианы происходит что-то непонятное.

Младший сын певицы Валерии Арсений Шульгин в течение месяца не публикует фото с женой Лианой. Оказалось, сейчас молодые находятся в разных городах. Известно, что мужчина направился в Сочи, а его благоверная — в Баку, пишет «Экспресс-Газета». Но это не помешалось родиться слухам о возможном крахе отношений.

«Пара казалась идеальной, но теперь поклонники заподозрили, что в звездной семье творится неладное», — рассказал источник про отношения пары.

По некоторым данным, пока Шульгины на отдыхе, за их дочерью Селин смотрят няня и родня. Сама Валерия не раз делилась в интервью, что во время перерывов в работе обожает навещать свою внучку. По словам исполнительницы, Селин является точкой притяжения буквально для всех.

Предположений, почему муж и жена порознь, нет. К слову, Лиана не снимала обручального кольца, что говорит о том, что не думала о серьезных переменах.

Ранее 5-tv.ru писал, в чем секрет красивой жизни Лианы Шульгиной.

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