Теперь в безопасности: самолет с освобожденными из украинского плена бойцами прибыл в Москву

Впереди военнослужащих ждет реабилитация.

Спецборт Минобороны доставил в Москву 106 российских военнослужащих. Всех их удалось вернуть из украинского плена. Перед возвращением домой некоторым из них предстоит лечение, другим реабилитация. Многим необходима в том числе психологическая помощь. На аэродроме бойцов встречал корреспондент «Известий» Даниил Левин.

«В тумане уже видны очертания Ил-76. Судя по гулу, он завершает посадку, рулежку. И вот уже автобусы, куда наши военнослужащие пересядут совсем скоро», — рассказывает журналист.

Домой возвращается 106 человек. Первый хороший знак: у самолета только одна скорая и небольшой автобус для раненых.

У многих на груди — Георгиевская лента. Новые бушлаты с символом победы военнослужащим выдали сразу после обмена. Оказавшись в автобусе мужчины открывают шторы. Посмотреть на родную землю, объясняют Павел и Максим. Они земляки — из Челябинской области.

«Вместе призвались, вместе попались, вместе выпустились. И вместе в садик ходили!» — рассказывают бойцы.

У каждого из плена своя история. Но самое главное — весь ужас теперь позади.

«Представляете, если вас бьют пока сознание не потеряешь? Три дня к ряду», — рассказывает боец Александр.

Все уточняют — в разных местах во время плена относились по-разному. Но опасность, как отметили в Минобороны, была смертельная постоянно.

«Первые машины уже стартуют. А это значит, что совсем скоро все военнослужащие отправятся за территорию аэродрома. Их ожидает реабилитация в госпитале», — рассказывает журналист.

Причем, не только физическая, но и психологическая. Как долго — определят медики. Понятно, лучше всего восстановиться морально эти люди смогут дома в окружении родных и близких.