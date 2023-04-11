Ни дня без РФ: почему Европа продолжает зарабатывать на российских активах

Как растет казна иностранных государств, отказавшихся от дружбы с необъятной и чего ждать дальше?

Европа не только заморозила российские активы, но и зарабатывает на них. Как выяснили журналисты бельгийского издания Le Soir, местная казна за счет дохода с российских активов пополнилась уже на 625 миллионов евро.

В Бельгии расположен один из двух крупнейших европейских депозитариев. Он не только хранит средства, но и инвестирует чужие деньги. В результате выплат по соответствующим купонам и облигациям правительство и заработало дополнительные средства.