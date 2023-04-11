Сценаристка Фиби Уоллер-Бридж заработала более $60 миллионов «ни на чем»

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Алексей Панков
Алексей Панков 38

За четыре года звезда не написала ни одного сюжета к картинам. Как так вышло?

Сценаристка Фиби Уоллер-Бридж заработала более $60 миллионов «ни на чем»

Фото: www.globallookpress.com / Steve Vas via www.imago-images.d

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Популярная сценаристка Фиби Уоллер-Бридж за почти четыре года заработала более 60 миллионов долларов. Самое удивительное, что за это время она не принимала участие ни в одном из добравшихся до эфира фильме или сериале. На это обратило внимание издание Jezebel.

Как сообщается, Уоллер-Бридж должна была сотрудничать с Дональдом Гловером для написания сценария к сериалу «Мистер и миссис Смит», основанному на сюжете фильме 2005 года. Однако покинула проект, как сообщается, из-за «несовпадения творческих стилей».

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Но, судя по всему, руководство компании все устраивает. С девушкой продлили контракт и прикрепили к перезапуску серии Tomb Raider.

Фиби Уоллер-Бридж успела получить несколько наград, среди которых «Эмми» и «Золотой глобус». Российскому зрителю она может быть известна как автор «Убивая Еву», «Не время умирать» и других фильмов и сериалов.

Ранее 5-tv.ru писал, что Дженна Ортега меняла сценарий во время съемок «Уэнсдей». По словам девушки, это сильно мешало съемочному процессу.

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