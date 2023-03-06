Появились первые кадры со съемок новой части «Джокера» с Хоакином Фениксом

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София Шафиуллина
София Шафиуллина Журналист 20

Роль напарницы комика из Готэма исполнит Леди Гага.

Появились первые кадры со съемок новой части «Джокера» с Хоакином Фениксом

Фото: Кадр из к/ф «Джокер», реж. Тодд Филлипс, 2019 г.

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В сеть просочились кадры со съемок фильма «Джокер: Безумство на двоих» по комиксам вселенной DC. Первое видео с актером Хоакином Фениксом в уже полюбившемся образе со зловещей клоунской улыбкой опубликовало издание TMZ.

На попавшем в интернет видео звезда больших экранов пытается сбежать от двух мужчин — один из них одет в красный костюм Джокера из предыдущей части фильма. Сценаристам точно будет, чем заинтересовать зрителей.

Съемки картины стартовали в декабре 2022 года. В феврале кинорежиссер Тодд Филлипс показал кадр из фильма с Леди Гагой и Фениксом. Очевидно, что знаменитости сыграют влюбленных в продолжении «Джокера».

Источник из окружения певицы ранее поделился, что Гага «залегла на дно» и направила все силы на работу над фильмом.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как будет выглядеть Леди Гага в роли Харли Квинн.

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