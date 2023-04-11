Пассажирский автобус попал под обстрел ВСУ в Донецке

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Эльвира Михеева
Эльвира Михеева 23

Инцидент произошел в поселке Лозовской Куйбышевского района. Есть пострадавшие.

Пассажирский автобус попал под обстрел ВСУ в Донецке

Фото: Терещенко Михаил / ТАСС

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Тема:
Спецоперация

Автобус с мирными гражданами попал под обстрел в Донецке — есть пострадавшие. Об этом сообщило в Telegram-канале Донецкое агентство новостей.

В материале уточняется, что инцидент случился в поселке Лозовской Куйбышевского района.

«По предварительным данным городских властей, есть пострадавшие. Детали уточняются», — говорится в нем.

В свою очередь Telegram-канал «Между миром и войной» сообщает, что в результате обстрела сильное ранение получил водитель автобуса, сами пассажиры при этом чудом не пострадали от осколков вражеского снаряда.

Всего с начала суток населенный пункт трижды попадал под артиллерийский огонь ВСУ. На территорию за это время выпущено около десяти снарядов.

В начале 2022 года, 24 февраля, президент РФ Владимир Путин выступил с обращением к нации и объявил о начале спецоперации по защите Донбасса. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР. Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Киев проигнорировал, поэтому Россия решила оказать самопровозглашенным республикам военную поддержку. США, страны ЕС и НАТО представили миротворческую миссию как «вторжение» и фактически объявили РФ войну.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что беспилотник упал на территории аэропорта в Белгороде.

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