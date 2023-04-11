Беспилотник упал на территории аэропорта в Белгороде

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Эмилия Малинина
Эмилия Малинина Эмилия Малинина Райтер редакции сайта Пятого канала 43

В результате инцидента пострадавших нет.

Беспилотник упал на территории аэропорта в Белгороде

Фото: © РИА Новости / Антон Вергун

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Тема:
Спецоперация

Вчера в Белгороде на территории аэропорта упал беспилотный летательный аппарат (БПЛА). Как стало известно 5-tv.ru, сообщение о случившемся поступило в 16:31.

Очевидцы незамедлительно обратились в правоохранительные органы. Известно, что когда беспилотник упал — он взорвался. Пострадавших из-за инцидента нет.

Стоит отметить, что в конце марта самодельный дрон атаковал газонасосную станцию в Белгороде. Внутри беспилотника была взрывчатка, он прилетел поздно вечером. Когда оперативные службы осмотрели место происшествия, то обнаружили частичные повреждения резервуара и газопровода. Несмотря на удар, возгорания не произошло, дефекты были из-за осколков.

К слову, на территории России часто появляются незваные БПЛА. Например, 29 марта стало известно о сбитом беспилотнике под Симферополем, с ним справилась отечественная система ПВО.

В тот раз в результате происшествия никто не пострадал. Однако, подобные случаи часто заканчиваются трагично. Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Белгородской области при обстреле ВСУ погиб мужчина.

Тема:
Спецоперация
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Беспилотник упал на территории аэропорта в Белгороде

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