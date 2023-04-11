Путин обсудил с главой Узбекистана укрепление партнерства

Президент РФ Владимир Путин и глава Узбекистана Шавкат Мирзиеев обсудили укрепление сотрудничества двух стран. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

Уточняется, что темой беседы лидеров государств стали двусторонние отношения, в том числе меры по расширению кооперации в торгово-экономической сфере.

При этом Путин и Мирзиеев подтвердили взаимную заинтересованность в дальнейшем укреплении стратегического партнерства России и Узбекистана и договорились о поддержке контактов на всех уровнях.

В свою очередь пресс-служба главы Узбекистана сообщила, что Путин и Мирзиеев говорили о проведении выставки «Иннопром» в Ташкенте и мерах по обеспечению динамики товарооборота, а также рассмотрели график будущих встреч.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Владимир Путин провел телефонный разговор с киргизским коллегой Садыром Жапаровым. Лидеры стран обсудили сотрудничество в рамках объединений на евразийском пространстве и согласовали двусторонний подход к развитию союзнических отношений.