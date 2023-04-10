Путин и глава Киргизии Жапаров обсудили взаимодействие и сотрудничество

|
Эмилия Малинина
Эмилия Малинина Эмилия Малинина Райтер редакции сайта Пятого канала 25

Что именно рассказал президент другого государства лидеру России?

Путин и глава Киргизии Жапаров обсудили взаимодействие и сотрудничество

Фото: © РИА Новости / Михаил Климентьев

Читайте нас в: Дзен Новости

Российский лидер Владимир Путин провел телефонный разговор с киргизским коллегой Садыром Жапаровым. В ходе диалога лидеры обсудили вопросы сотрудничества. Информация об этом опубликована на официальном сайте Кремля.

«В контексте председательства России в ЕАЭС (Евразийский экономический союз. — Прим. ред.) и Киргизии в СНГ затронуты некоторые вопросы взаимодействия в рамках интеграционных объединений на евразийском пространстве», – говорится в сообщении.

Также известно, что лидеры согласовали двусторонний настрой по развитию союзнических отношений обеих стран и решили продолжать поддерживать личные контакты.

К слову, ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил о достигнутых договоренностях с российским коллегой по всем поставленным вопросам, которые были подняты на заседании Высшего государственного совета Союзного государства (ВГС). При этом белорусский лидер назвал переговоры с Путиным фундаментальными. Особое внимание было уделено вопросам обороны.

Ранее 5-tv.ru публиковал главные тезисы заседания Путина и Лукашенко.

+11° Атмосферное давление 770 мм рт. ст.
Относительная влажность 54%
82.40
1.73 90.29
2.16
Спешащая нога спотыкается: китайский совет дня на понедельник, 10 апреля

Последние новости

13:19
Небо затянуло мглой: ученые оказались в эпицентре извержения вулкана на Камчатке
13:17
«При Гитлере такого не было»: Гаспарян высмеял запрет въезда спортсменов России в ФРГ
13:09
Путин и глава Киргизии Жапаров обсудили взаимодействие и сотрудничество
13:01
«Сучий потрох!» — Костюшкин раскрыл свои «расчетливые схемы» привлечения успеха
12:56
Даже ребра разошлись: Ольга Орлова пожаловалась на проблемы со здоровьем после родов
12:41
В Забайкалье 15-летняя школьница умерла на праздновании своего дня рождения

Сейчас читают

«У сына сейчас удивительный по своей открытости и закрытости возраст»: Толстоганова о жизни наследников
Звезда «Годзиллы» Майкл Лернер умер в возрасте 81 года
«Битва дронов»: как ВС РФ справляются с усиленными атаками ВСУ
Волосы и зубы прорастают в органах: что такое тератома и почему она возникает у младенцев

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Майские праздники 2023 — сколько дней отдыхаем официально
5 знаков жду кардинальные перемены — гороскоп на весну 2023
Кто вы из мультика Шрек по знаку зодиака — смешной гороскоп
Какие тайны хранят регалии для коронации Карла III — видео