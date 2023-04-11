Госдума приняла закон об ужесточении продажи вейпов

Госдума во втором и третьем чтении приняла закон об ограничении продажи вейпов и жидкостей к ним. Соответствующий документ появился на сайте системы обеспечения законодательной деятельности.

Порядка 400 депутатов выступили инициаторами законопроекта об ограничениях. Они выразили позицию, согласно которой государство должно контролировать оборот электронных сигарет, которые вызывают привыкание у детей.

Сам проект появился в базе СОЗД 7 апреля. Уточняется, что запрет будет распространяться на любой вид торговли, в том числе розничную и дистанционную. Кроме того, устройства для потребления никотиносодержащих смесей нельзя будет собрать самостоятельно — составные части также будут недоступны.

Жидкости для вейпов зачастую содержат ароматизаторы, которые усиливают привязанность к курению. Их оборот также запрещен. Отмечается, что подобная продукция привлекательна для несовершеннолетних. Запрещены также любые акции и скидки, открытая выкладка продукции на прилавки.

Поправки ожидаются также в законе «О рекламе» — для ограничения лиц младше 12 лет от контента, который содержит сцены с использованием вейпов.

Ранее 5-tv.ru писал, почему вейп вызывает убийственную зависимость у подростков.