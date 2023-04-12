Добрая и с шерстью: Ольга Орлова рассказала, кто заботится о ее двухмесячной дочери

Двухмесячная наследница знаменитости окружена любовью. Даже питомцы семьи без ума от малышки.

Певица и ведущая реалити-шоу «Дом-2» Ольга Орлова показала и рассказала, в какой атмосфере растет ее двухмесячная дочь Анна. По словам звезды, девочка купается в любви и заботе — помимо родственников и друзей семьи у нее есть замечательная няня. Даже питомцы артистки в восторге от малышки. Орлова показала видео с прямыми доказательствами, на нем ее собака Дина так и вьется вокруг ребенка, играет и веселит.

Телеведущая отметила, что Дина не отходит от Анны со дня первой встречи. Когда девочку привезли из роддома, собака стала постоянно за ней наблюдать, часто сидеть у ее кровати и засыпать в ногах. Селебрити даже шутила, что няню искать не нужно — можно просто оставлять крошку с питомцем, и она будет под бдительным присмотром. Да и Ане, судя по всему, очень нравится внимание четвероногого друга.

Но, конечно, есть у девочки и двуногая прямоходящая няня. Орлова не видит ничего плохого в подобных услугах, а сейчас как раз планирует отпуск в Сочи с подругами — в это время об Анне позаботятся муж звезды Валерий и нанятая сотрудница. Теледива считает эту женщину замечательным специалистом, доверяет ей.

«Она добрая, ласковая, спокойная, заботливая. Мне вообще очень везет на людей вокруг. Для меня важно, чтобы рядом со мной были люди с высокой степенью эмпатии, и я хочу, чтобы в этом росли мои дети», — рассказала ведущая.

Но и полная семейных радостей жизнь не остается без критических замечаний со стороны. Некоторые поклонники Орловой и вовсе заявляют, что она любит своих собак больше, чем ребенка. У певицы несколько животных из приютов, все беспородные — не для выставок, а для души и потому что им нужен дом. Артистка, безусловно, уже выработала иммунитет к хейту, но на замечания фолловеров о детях и собаках ответила с возмущением.

«В моих „дворовых дворнягах“, куда больше породы, чем в вас. Работайте лучше над этим, не забивайте голову тем, кого я больше люблю», — заявила она.

Стоит отметить, Орлова действительно привязана к питомцам. Им можно забираться на любую мебель, спать в постели с хозяйкой, они ухожены и «оборудованы» брелоками, показывающими геолокации — чтобы не потерялись. Как шутила певица, ее собаки живут получше детей некоторых недоброжелателей. Так что не им судить о чувствах в чужом доме.

Ольга Орлова родила дочь в 45 лет, ее старшему сыну Артему скоро исполнится 22 года. По настоянию врачей Анна появилась на свет с помощью кесарева сечения. Ни возраст, ни сложности беременности не помещали артистке быстро вернуться в форму, сбросить вес и подтянуть фигуру. Однако, писал ранее 5-tv.ru, знаменитость все же пожаловалась на проблемы со здоровьем после родов.

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