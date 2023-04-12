Тайная свадьба? Андрей Чадов показал поклонникам молодую жену

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Оксана Тарасова
Оксана Тарасова Оксана Тарасова Журналист, копирайтер Вконтакте 110

Актер Андрей Чадов намекнул на тайную свадьбу с избранницей Анастасией Виноградовой

Тайная свадьба? Андрей Чадов показал поклонникам молодую жену

Фото: ТАСС / Сергей Бобылев

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По слухам, актер увел красавицу-модель у мужа почти сразу после бракосочетания. Или она просто не растерялась, понравившись знаменитости?

Актер Андрей Чадов впервые публично представил свою возлюбленную Анастасию Виноградову как супругу, пишет 7Дней.ru. Девушка не так давно освежила образ, став яркой блондинкой. В своем блоге артист разместил фото избранницы, сделанное в салоне красоты сразу после окрашивания и многозначительно его пописал: «Довольная жена, довольный муж».

Анастасия Виноградова и Андрей Чадов встречаются несколько лет. Instagram* / andreychadov

Впервые об отношениях звезд стало известно в 2019 году. Чадов во всеуслышание заявил, что больше не одинок после семи лет скитаний. Тут же старые знакомые Виноградовой получили свою минуту славы, раскрыв ее «тайны». По словам одноклассницы модели, незадолго до знакомства со знаменитостью девушка вышла замуж. Но закрутив роман с актером, быстро оценила перспективы и ушла от благоверного ради шанса продвинуться в карьере.

Чадов далек от светских скандалов, пикантные слухи он с журналистами не обсуждает — занимается своей работой и своими отношениями. Он с восхищением говорит о даме сердца в соцсетях, часто публикует совместные фото и видео. Но о свадьбе упорно молчит. В одном из интервью актер подмечал, что не боится обязательств, но хочет быть уверенным в своем выборе. Жениться Чадов был намерен один раз и на всю жизнь.

Тогда же артист предупреждал, что не станет делать шоу из своей личной жизни. И если уж поведет Виноградову под венец, то не под объективами прессы. Поэтому, вероятно, сегодня поклонники долго не сомневались — раз назвал женой, значит тихо узаконил с ней отношения. Хотя для того, чтобы произнести громкое слово, штамп в паспорте необязателен.

Ранее 5-tv.ru публиковал откровения звездного брата актера — Алексея Чадова. Он рассказал, как смерть отца повлияла на его жизнь и отношения с собственным сыном.

* — принадлежит Meta, признанной в РФ экстремистской и террористической организацией, ее деятельность запрещена на территории РФ.

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