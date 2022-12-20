«Я вырос без мужчины в доме»: Чадов честно рассказал о комплексах и любви к сыну

Алексей Чадов вспомнил о школьных комплексах. Как на актера повлияла трагическая смерть отца и какие у него отношения с сыном, выяснила программа Пятого канала «Светская хроника».

Алексей Чадов вспомнил, как смерть отца отразилась на его самооценке в юности. Что помогло ему преодолеть свои страхи и неуверенность и как он воспитывает собственного сына Федора, актер рассказал программе Пятого канала «Светская хроника».

Чадов считается одним из самых привлекательных актеров российского кино. У него тысячи поклонниц, а среди бывших возлюбленных — такие признанные красавицы как Оксана Акиньшина, Асель Сагатова и Агния Дитковските. С трудом верится, что в юном возрасте Чадов совсем не пользовался успехом у противоположного пола и был очень закомплексован.

«У меня раньше в школе был комплекс роста, я был чуть ли не самый низкий в классе», — признался он.

Только годы спустя молодых человек начал принимать себя таким, какой он есть. И даже нашел плюсы в том, что до этого казалось недостатком.

«Когда я подрос, этот комплекс как бы исчез. И потом я понял с возрастом, что быть компактным очень удобно в быту», — шутит знаменитость.

Однако в детстве невысокий рост казался ему огромной проблемой. Не прибавляла уверенности и ситуация дома. Когда Алексею было 5 лет, случилась беда. Его отец погиб на стройке — на него упала бетонная плита. Заботы о мальчике и его старшем брате Андрее легли на плечи мамы. Галина Петровна очень любила сыновей. И старалась делать все возможное, чтобы они ни в чем не нуждались. Но Чадов вспоминает, как сильно ему не хватало папы.

«Я безотцовщина. Я вырос без отца, без мужчины в доме, без этой энергии, без этого ощущения, что кто-то может за тебя заступиться», — с горечью поведал актер.

По словам Алексея, он много лет переживал эту боль внутри себя и смог полностью отпустить ситуацию лишь после рождения собственного ребенка.

«Когда я стал отцом и у увидел сына, тогда вот эта связка „сын-отец“ перевернулась, как можно только себе представить, и как-то все встало на свои места», — объяснил Чадов.

Теплые отношения актера с сыном Федором приводят в восторг его знакомых и коллег.

«Мужчины, которые росли без отцов, иногда повторяют такие же негативные истории, какие они прошли в жизни, но это только в том случае, если человек не растет духовно», — аргументировала певица Катя Лель.

«Что касается Леши, он просто трогательный отец, это же видно», — заметила актриса Ирина Безрукова.

Так получилось, что Чадов расстался с мамой Федора, актрисой Агнией Дитковските, когда мальчику был всего год. Но актер не исчез из жизни сына.

«Я семьянин. Я считаю, что это главное вообще, к чему нужно сначала прикрепиться. Это основа. Все остальное: карьера, профессия — это в довесок», — уверен звезда «9 роты».

Алексей старается каждый выходной проводить с Федором. Кроме того, он разделяет интересы любимого наследника.

«[Федя] обожает гараж и все, что с этим связано. Квадроциклы, машины, лес, шашлыки, лыжи, санки и все-все-все», — прокомментировал он его увлечения.

Правда, рабочий график не позволяет видеться часто из-за постоянных съемок. Он поделился, что раньше Федор спокойно воспринимал разлуку, но недавно все изменилось.

«[Федя] начал скучать, звонить, спрашивать: „А где папа? Почему его так долго нет?“ Ему сейчас 8,5 лет, 2 класс. Я понимаю, что у него эта тяга есть к мужчине. Я ее в этом возрасте ощутимо помню», — откровенничает актер.

Однажды Чадов решил показать сыну мир кино и взял его с собой на съемочную площадку. Он не подозревал, что ребенок чуть не доведет отца до инфаркта. В тот день снимали сложную сцену с трюками.

«Я поднимаю глаза, а там — стоит Федор с перебинтованной рукой. Такая же, как у моего героя, перебинтованная рана, и весь в ссадинах. У меня сердце в пятки [ушло]», — вспоминает в ужасе Чадов.

Алексей не сразу понял, что раны на теле мальчика — это всего лишь грим. Оказалось, Федор просто решил пошутить.

«Он меня разыграл, я говорю: „Федь, ты хочешь, чтобы папа картину доснял?“. Он понял, что это работает очень сильно на взрослых», — пояснил он.

Чадов не стал ругать сына, но попросил в будущем избегать таких шуток. И на всякий случай решил не брать его на съемки в ближайшие несколько лет.