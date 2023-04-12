Не хочет спать и идет на рекорд: вулкан на Камчатке выбросил еще один столб пепла

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Вулкан на Камчатке выбросил еще один столб пепла на высоту в десять километров

Фото, видео: Дмитрий Мельников / ТАСС; 5-tv.ru

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Шивелуч превратил близлежащие жилые районы в декорации к фильмам-катастрофам. Извержение уже стало крупнейшим за 60 лет, но еще ничего не закончилось.

Вулкан Шивелуч на Камчатке и не думает засыпать. Он снова выбросил столб пепла, на этот раз на высоту в десять километров.

Жителям ближайших поселков предписано оставаться в своих домах, плотно закрыть двери и окна. На улицу лучше не выходить, а при необходимости надевать маски.

Их сейчас в регионе раздают бесплатно, как и бутилированную воду. Ту жидкость, что течет из-под кранов, не рекомендуют пить без длительной фильтрации.

Также в поселки привезли газоанализаторы, чтобы замерять концентрацию вредных веществ в воздухе и почве.

Прилегающий к Шивелучу район сейчас выглядит как декорации к фильмам-катастрофам. Все покрыто толстым слоем пепла. Дороги, дома, автомобили — в едином сером цвете.

«Поселок в пепле весь. На дорогах каша из пепла и снега. Вот так все это выглядит. В целом справляемся. Жить можно, но сложно!» — показал и рассказал местный житель.

Нынешнее извержение стало крупнейшим за последние 60 лет. В регионе действует наивысший, красный уровень авиаопасности. Все внутренние рейсы отменены до особого разрешения.

В поселках закрыты школы и детские сады. Туристов предупреждают, что от вулкана стоит держаться на расстоянии минимум в 30 километров.

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