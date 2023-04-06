«Своих» не жалеют: ВСУ уничтожили 14 украинских боевиков, сдавшихся в плен

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Рита Миронова
Рита Миронова 64

Путин: ВСУ уничтожили 14 своих военных, сдавшихся в плен

«Своих» не жалеют: ВСУ уничтожили 14 украинских боевиков, сдавшихся в плен

Фото: Reuters / KAI PFAFFENBACH

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Тема:
Спецоперация

Террористы выпустили 300 снарядов по пленным.

Вооруженные силы Украины (ВСУ) уничтожили своих же военнослужащих, сдавшихся в плен. Об этом сообщил президент РФ Владимир Путин на встрече с врио главы ДНР Денисом Пушилиным.

Так, по словам российского лидера, в плен сдались 14 украинских боевиков. Их оставили в зоне боевых действий, чтобы с утра забрать. Однако, уточнил Путин, пленников не охраняли. Это было выгодно киевскому режиму, решившему не щадить своих предателей.

«300 снарядов противник положил в одно место, уничтожил всех своих военнослужащих», — рассказал Владимир Путин.

В результате обстрела пострадали также солдаты российской армии. Как отметил президент РФ, наивысшая степень жестокости киевского режима распространяется не только на российских солдат, но и на украинских.

«Своих не жалеют. Ведут себя в высшей степени цинично и жестоко», — подчеркнул Путин.

Задача российской армии — отодвинуть ВСУ на достаточное расстояние, чтобы они не могли наносить ущерб, добавил президент.

О несправедливом отношении украинского правительства к пленным украинским боевикам стало известно давно. Так, например, киевский режим чаще соглашался на обмен медийных личностей, а судьбой простых украинцев, сдавшихся в плен, не интересовался.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что забытые Киевом украинские пленные все-таки вернутся на родину.

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