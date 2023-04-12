Сплошное удовольствие: Эвелина Бледанс назвала свой способ сохранить красоту

Артистке недавно исполнилось 54 года. Чтобы выглядеть молодо и свежо, она постоянно следит за своим здоровьем и делает «секретные» процедуры.

Эвелина Бледанс поддерживает здоровье во время весеннего авитаминоза капельницами. Об этом она рассказала на премии Brand Awards 2023 в Москве.

«Я руководствуюсь рекомендациями врача и получаю даже некое удовольствие от того, что я лежу под витаминной капельницей. Я уже навострилась одной рукой сидеть в телефоне, хотя это не очень хорошо, но можно», — делится Бледанс.

Телеведущая призналась, что использует детокс-капельницы, которые помогают избавиться от вредных веществ и токсинов, а также кислородные коктейли для насыщения организма.

Более того, недавно Бледанс прошла ингаляционную терапию. И все из-за того, что артистку начал одолевать удушающий кашель, в связи с чем стали отменяться спектакли с ее участием.

«По четыре ингаляции в день я делала, пила разные таблеточки, витамины», — рассказывает артистка.

Поэтому, по признанию Бледанс, ее недавняя поездка на Пхукет была неслучайной. Из-за плохого самочувствия телеведущая решила восполнить нехватку солнечного света и насладиться морским бризом.

Ранее 5-tv.ru писал, как Эвелина Бледанс похвасталась своей эротической фотосессией во время отдыха в Таиланде.