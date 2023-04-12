Сплошное удовольствие: Эвелина Бледанс назвала свой способ сохранить красоту

|
Виктория Сытник
Виктория Сытник Эксклюзив 15

Эвелина Бледанс назвала свой способ сохранить красоту

Фото, видео: © РИА Новости / Екатерина Чеснокова; 5-tv.ru

Читайте нас в: Дзен Новости

Артистке недавно исполнилось 54 года. Чтобы выглядеть молодо и свежо, она постоянно следит за своим здоровьем и делает «секретные» процедуры.

Эвелина Бледанс поддерживает здоровье во время весеннего авитаминоза капельницами. Об этом она рассказала на премии Brand Awards 2023 в Москве.

«Я руководствуюсь рекомендациями врача и получаю даже некое удовольствие от того, что я лежу под витаминной капельницей. Я уже навострилась одной рукой сидеть в телефоне, хотя это не очень хорошо, но можно», — делится Бледанс.

Телеведущая призналась, что использует детокс-капельницы, которые помогают избавиться от вредных веществ и токсинов, а также кислородные коктейли для насыщения организма.

Более того, недавно Бледанс прошла ингаляционную терапию. И все из-за того, что артистку начал одолевать удушающий кашель, в связи с чем стали отменяться спектакли с ее участием.

«По четыре ингаляции в день я делала, пила разные таблеточки, витамины», — рассказывает артистка.

Поэтому, по признанию Бледанс, ее недавняя поездка на Пхукет была неслучайной. Из-за плохого самочувствия телеведущая решила восполнить нехватку солнечного света и насладиться морским бризом.

Ранее 5-tv.ru писал, как Эвелина Бледанс похвасталась своей эротической фотосессией во время отдыха в Таиланде.

+16° Атмосферное давление 761 мм рт. ст.
Относительная влажность 23%
82.09
-0.09 89.76
0.03
Энергии раскочегарились: китайский совет дня на среду, 12 апреля

Последние новости

21:58
Сплошное удовольствие: Эвелина Бледанс назвала свой способ сохранить красоту
21:46
Побирались на свалке: оставшихся без матери медвежат спасли в Тюменской области
21:32
Страшно некрасиво: как не остаться без кожи на лице после перманентного макияжа
21:18
Пожилой Джо Байден умолял друга-невидимку «не прыгать» в разгар конференции
21:07
В Минобороны показали кадры испытательного запуска баллистической ракеты
20:59
Путин заявил о необходимости увеличить выпуск спутников в России

Сейчас читают

Годится в дочки: обнародовано нежное фото 90-летнего Киркорова с новой молодой зазнобой
Военкор Коц раскрыл, где ВСУ спрятали оружие, угрожающее ДНР
Писатель Эдуард Багиров умер на 48-м году жизни
Волосы и зубы прорастают в органах: что такое тератома и почему она возникает у младенцев

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Майские праздники 2023 — сколько дней отдыхаем официально
5 знаков жду кардинальные перемены — гороскоп на весну 2023
Кто вы из мультика Шрек по знаку зодиака — смешной гороскоп
Какие тайны хранят регалии для коронации Карла III — видео