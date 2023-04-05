Актриса Эвелина Бледанс отметила 54-летие фотосессией в обнаженном виде

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Оксана Тарасова
Оксана Тарасова Оксана Тарасова Журналист, копирайтер Вконтакте 52

Звезда воспела откровенными снимками свою неувядающую красоту, а также совершила магический обряд.

Актриса Эвелина Бледанс отметила 54-летие фотосессией в обнаженном виде

Фото: ИЗВЕСТИЯ / KAZAKOV

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Актриса и телеведущая Эвелина Бледанс отметила 54-й день рождения в Таиланде. Необычными обрядами и экстравагантной фотосессией — в обнаженном виде на пустынном пляже. Звезда в своем посте с одним из кадров поблагодарила Вселенную за жизнь и попросила поклонников «любить ее выше неба». Послушались не все.

Фолловеры Бленданс, как выяснилось, не поклонники жанра ню. Фотографии голого тела селебрити они сочли дешевым способом привлечь внимание, хотя, конечно, не нашли ни единого повода осудить это самое голое тело. Актриса выглядит ухоженной, очень стройна и подтянута. Очевидно, она не собирается прятать красоту от публики. Самые преданные фанаты поддержали артистку и похвалили за смелость.

«Ну зачем голой? С ума все посходили, не знают, как еще привлечь к себе внимание»;

«Ну что с женщинами в этом возрасте происходит?»

«Красиво, конечно, но не по возрасту как-то»;

«Хватит ахать и охать! С днем рождения, Эвелина! Не обращайте внимания!»

«У каждого возраста своя красота!» — спорили пользователи сети.

Бледанс предпочла лишь наблюдать за руганью в комментариях и оставила все претензии без внимания. А в интервью ФАН она рассказала, что отметила личный праздник в кругу самых близких на острове Пхукет. День был наполнен приятными мероприятиями — массаж, цветы и подарки, сюрпризы от детей. А еще Бледанс отпустила на волю рыб — по местной традиции.

«В день рождения нужно еще кому-то дать жизнь. Рыбы, которых выловили из моря, оказались бы на чьем-то столе. У нас 12 больших рыб. Завтра мы подготовим видео этого ритуала, как выпустили их в священное озеро. Мы дали жизнь и поблагодарили всех богов. Таким образом боги дали свое благословение на мой следующий год», — сказала актриса.

По словам Эвелины Бледанс, скоро ее почитатели увидят, как прошел ритуал. Также она пообещала опубликовать кадры из праздничной фотосессии на огромных кувшинках.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, из-за чего Эвелина Бледанс разругалась с Марией Погребняк на шоу «Звезды в Африке». В результате конфликта и козней соперницы, сегодняшняя именинница покинула проект.

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