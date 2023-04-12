В МВД выступили против эксперимента Госдумы по продаже алкоголя в интернете

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София Шафиуллина
София Шафиуллина Журналист 36

В министерстве подчеркнули, что законопроект не учитывает многие пункты существующего законодательства.

В МВД выступили против эксперимента Госдумы по продаже алкоголя в интернете

Фото: www.globallookpress.com / Petrov Sergey

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В МВД РФ отреагировали на инициативу Государственной думы провести эксперимент с розничной продажей алкогольных напитков. Позицию министерства внутренних дел сообщили в пресс-центре ведомства.

Согласно данным МВД, в нижнюю палату Федерального Собрания Правительством РФ был внесен законопроект об экспериментальной розничной продаже разных видов вина и винной продукции, которые произведены из винограда, выращенного на территории России. В эксперименте планировали задействовать специализированный сайт акционерного общества «Почта России».

В сообщении министерства отмечается, что указанный законопроект был разработан Минфином РФ и не поступал в МВД на согласование на этапе подготовки.

«Данный законопроект не учитывает существующий запрет на продажу алкогольной продукции несовершеннолетним», — прокомментировали в инстанции.

В ведомстве объяснили, что продажа в интернете носит непубличный характер, поэтому покупку спиртных в сети смогут осуществлять даже лица не достигшие 18 лет. Кроме того, местом доставки может быть назначена любая территория — например, школа, где продажа спиртных запрещена законом. Кроме того, в законопроекте Госдумы не учитываются региональные ограничения, связанные со временем продажи горячительных напитков.

«Исходя из указанного, полагаем, что идея законопроекта даже в экспериментальном режиме содержит риски существенных нарушений прав и свобод граждан», — резюмировали в пресс-центре.

В заключение в ведомстве добавили, что онлайн-продажа увеличит риск возникновения происшествий с участием работников АО «Почта России», так как доставка подобной продукции по месту назначения, определенному заказчиком, может быть сопровождена противоправными действиями со стороны покупателя.

Ранее 5-tv.ru писал, что Госдума приняла закон об ужесточении продажи вейпов.

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В МВД выступили против эксперимента Госдумы по продаже алкоголя в интернете

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