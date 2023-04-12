Сеймур Херш: Зеленский и его окружение украли 400 миллионов долларов

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Алексей Панков
Алексей Панков 15

Американский журналист рассказал о коррупции в Киеве

Сеймур Херш: Зеленский и его окружение украли 400 миллионов долларов

Фото: www.globallookpress.com / Pool /Ukrainian Presidentia

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Журналист заявил, что Зеленский и его окружение украли более 400 миллионов долларов.

Владимир Зеленский и его окружение украли более 400 миллионов долларов, переданных Киеву для покупки дизельного топлива. Этой новостью поделился американский журналист и лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш.

«По одной из оценок аналитиков Центрального разведывательного управления США, в прошлом году сумма незаконно присвоенных средств составила не менее $400 млн», — заявил Херш.

Также он добавил, что Заленский покупал топливо у России, страны, с которой «он и Вашингтон находятся в состоянии войны». Также в материале указывается, что уровень коррупции в Киеве сравним с «уровнем афганской войны».

Херш отметил, что многие правительственные министерства в Киеве буквально «соревнуются» в создании подставных компаний для заключения экспортных контрактов на оружие и боеприпасы. Многие из них зарегистрированы в Польше и Чехии.

Вопрос о коррупции был напрямую поднят в январе прошлого года в Киеве на встрече с Зеленским директором ЦРУ Уильямом Бернсом. Дипломат представил список из тридцати пяти генералов и высокопоставленных чиновников, о коррупции которых было известно ЦРУ. Президент Украины уволил только десятерых.

Украинская сторона пока не ответила на публикацию журналиста.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что ВСУ регулярно обстреливают Донецк из населенного пункта Тоненькое. Как отмечает военкор Коц, там стоит система залпового огня «Град».

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