Убийца найденной в чемодане модели Гретты Ведлер получил 15 лет колонии

Суд приговорил к 15 годам колонии строго режима Дмитрий Коровина. Мужчина обвиняется в убийстве модели Гретты Ведлер. Об этом сообщил источник 5-tv.ru из зала московского Пресненского суда.

Сторона обвинения запрашивала для Коровина 17 лет заключения, а также просила зачесть ему время, которые он провел в СИЗО,

Уточняться, что осужденный выплатил матери покойной модели компенсацию в размере 700 тысяч рублей. Заявленная сумма, которую убийца должен был выплатить за моральный ущерб, составляла пять миллионов рублей.

Согласно версии следствия, 24 февраля 2021 году Коровин и Ведлер повздорили в одном из столичных отелей. Находящийся в состоянии алкогольного опьянения Коровин избил девушку и удушил ее подушкой. После совершенного убийства он украл личные вещи и мобильный телефон жертвы и оформил кредит в размере 743 тысяч рублей на ее имя. Кроме того, получивший доступ к банковскому счету покойной Коровин украл с него 1,5 миллиона рублей.

После преступник положил бездыханное тело модели в багажник и отвез в село Сошки Липецкой области. Там оно пролежало больше года прежде чем было обнаружено сотрудниками правоохранительных органов. Тогда же и была озвучена версия о нахождении Ведлер в брошенном чемодане.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о деталях убийства Гретты Ведлер.