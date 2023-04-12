Посетителям обещают невероятную атмосферу.

Музей русских сказок и мировых легенд открылся в Санкт-Петербурге. По словам одного из соавторов, Виталия Борового, это место — один большой арт-объект. При этом музей не является культурологическим достоянием и не представляет научной ценности. Однако он способен подарить незабываемые эмоции.

«Самое важное здесь — атмосфера, то есть гости словно попадают в кино. Именно это, на наш взгляд, интересно всем возрастам — от мала до велика», — отметил Боровой.

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Он также добавил, что музей может побудить посетителей начать изучать русские сказки и их героев.

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