Музей русских сказок открылся в Петербурге — видео с интерьером завораживает
Музей русских сказок и мировых легенд появился в Санкт-Петербурге
Фото, видео: 5-tv.ru
Посетителям обещают невероятную атмосферу.
Музей русских сказок и мировых легенд открылся в Санкт-Петербурге. По словам одного из соавторов, Виталия Борового, это место — один большой арт-объект. При этом музей не является культурологическим достоянием и не представляет научной ценности. Однако он способен подарить незабываемые эмоции.
«Самое важное здесь — атмосфера, то есть гости словно попадают в кино. Именно это, на наш взгляд, интересно всем возрастам — от мала до велика», — отметил Боровой.
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Он также добавил, что музей может побудить посетителей начать изучать русские сказки и их героев.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что в образовательном центре «Сириус» завершился фестиваль молодых музыкантов «Созвездие». Жюри решило дать три гран-при, не выбрав лучшего среди участников.
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