Квартиру Максима Горького выставили на продажу в Петербурге: как она выглядит?

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Квартиру Максима Горького выставили на продажу в Петербурге

Фото, видео: Петр Ковалев / ТАСС; 5-tv.ru

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В помещениях, цена которых стартует с отметки в 75 миллионов рублей, восстановили быт прошлого века.

В Петербурге выставили на продажу квартиру Максима Горького. Бывшую коммуналку в центре города расселили, отремонтировали и восстановили там быт начала прошлого века, превратив фактически в обитаемый музей. А теперь решили пустить с молотка. Стартовая цена — 75 миллионов рублей.

Подобных объектов на рынке жилой недвижимости становится все больше. Эксклюзивные предложения для состоятельных ценителей истории изучил корреспондент «Известий» Максим Облендер. Смотрите подробности и интерьер квартиры в репортаже.

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