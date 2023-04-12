Квартиру Максима Горького выставили на продажу в Петербурге: как она выглядит?

В помещениях, цена которых стартует с отметки в 75 миллионов рублей, восстановили быт прошлого века.

В Петербурге выставили на продажу квартиру Максима Горького. Бывшую коммуналку в центре города расселили, отремонтировали и восстановили там быт начала прошлого века, превратив фактически в обитаемый музей. А теперь решили пустить с молотка. Стартовая цена — 75 миллионов рублей.

Подобных объектов на рынке жилой недвижимости становится все больше. Эксклюзивные предложения для состоятельных ценителей истории изучил корреспондент «Известий» Максим Облендер. Смотрите подробности и интерьер квартиры в репортаже.