«Это понимают все»: в МИД оценили риски столкновения НАТО и России

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Замглавы МИД РФ Грушко: риски столкновения НАТО и России возрастают

Фото, видео: © РИА Новости / Александр Щербак; 5-tv.ru

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В ведомстве напомнили, что линия соприкосновения теперь увеличена на 1200 километров.

Североатлантическому альянсу удалось превратить самый спокойный Балтийский регион в зону соперничества и повышенной военной активности. Об этом заявил в интервью «Известиям» замминистра иностранных дел России Александр Грушко.

«Риски, к сожалению, возрастают, это понимают все. Увеличение линии соприкосновения между Россией и НАТО на 1200 километров, конечно, кратно увеличивает риски, если не связанные с прямым военным столкновением, но связанные с тем, что повышенная военная активность, которая будет сопровождаться, это натовское расширение, оно будет умножать вот эти ситуации на грани рисков, по крайней мере», — заявил дипломат.

Пока в МИД РФ не видят рисков размещения в Финляндии, недавно вступившей в НАТО, ядерного оружия, но там сейчас активно модернизируют обычные вооруженные силы. Кроме того, Хельсинки присоединился ко всем санкциям против России, и о потеплении отношений с соседями говорить не приходится.

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