Лавров прибыл в Самарканд для обсуждения афганской темы со странами-соседями

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Участие в министерской встрече принимают представители России, Китая, Ирана, Пакистана, Туркменистана, Таджикистана и Узбекистана.

Фото, видео: © РИА Новости / Алексей Никольский; 5-tv.ru

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Сергей Лавров прибыл в Самарканд, чтобы обсудить вопросы, связанные с ситуацией вокруг Афганистана. Глава МИД РФ примет участие в министерской встрече стран-соседей, которая запланирована на сегодня, 13 апреля.

Помимо российской делегации, в мероприятии участвуют Китай, Иран, Пакистан, Туркменистан, Таджикистан и Узбекистан. Ожидается, что особое внимание уделят проблемам безопасности, в частности, мерам по борьбе с распространением терроризма и наркотрафика, которые исходят из региона.

Кроме того, министры иностранных дел обсудят возможности для улучшения гуманитарной обстановки в Афганистане, а также восстановления экономической сферы, в том числе за счет реализации инфраструктурных проектов.

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