Лавров прибыл в Самарканд для обсуждения афганской темы со странами-соседями

Сергей Лавров прибыл в Самарканд, чтобы обсудить вопросы, связанные с ситуацией вокруг Афганистана. Глава МИД РФ примет участие в министерской встрече стран-соседей, которая запланирована на сегодня, 13 апреля.

Помимо российской делегации, в мероприятии участвуют Китай, Иран, Пакистан, Туркменистан, Таджикистан и Узбекистан. Ожидается, что особое внимание уделят проблемам безопасности, в частности, мерам по борьбе с распространением терроризма и наркотрафика, которые исходят из региона.

Кроме того, министры иностранных дел обсудят возможности для улучшения гуманитарной обстановки в Афганистане, а также восстановления экономической сферы, в том числе за счет реализации инфраструктурных проектов.