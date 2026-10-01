«Сами развалятся»: Путин заявил, что Россия не станет вмешиваться в судьбу ЕС

Путин: Россия не стремится к развалу Евросоюза

Россия не заинтересована в развале Европейского союза (ЕС) и выступает за сотрудничество. Об этом президент России Владимир Путин заявил на пленарной сессии XXIII ежегодного заседания Международного дискуссионного клуба «Валдай».

Говоря об Италии и перспективах евразийского партнерства, президент подчеркнул, что вопрос о дальнейшем членстве страны в Евросоюзе является внутренним делом европейцев.

«Будет сохраняться ЕС, будет Италия членом ЕС или не будет — это не наше дело. Мы даже туда не залезаем, не хотим даже вдаваться в эту дискуссию, потому что знаем, что в эту же секунду скажут, что мы хотим развалить ЕС, хотя мы ничего не хотим разваливать. Мы хотим только строить и сотрудничать», — сказал Путин.

Он также заявил, что у России нет предварительных условий для возобновления и восстановления отношений как с Европой в целом, так и с отдельными европейскими государствами.

По словам президента, некоторые политики выступают против того, чтобы отдельные страны Евросоюза самостоятельно выстраивали диалог с Москвой.

«Нам никто не запрещает, мы готовы», — подчеркнул Путин.

После этого ведущий дискуссии Федор Лукьянов спросил, не проще ли в таком случае способствовать распаду Евросоюза, чтобы взаимодействовать с отдельными государствами.

«Да не надо, они сами развалятся», — ответил президент.

Ранее Владимир Путин на полях саммита БРИКС в Нью-Дели рассказал о ситуации в энергетической сфере и отношениях России с европейскими партнерами. Глава государства заявил, что Москва неоднократно предлагала сохранить сложившееся сотрудничество в энергетике, однако эти предложения не были реализованы.

Путин отметил, что Россия поставляла газ по рыночным ценам и ранее называл отказ Европы от топлива причиной роста затрат для промышленности и домохозяйств. Президент также заявил, что ошибки европейской энергетической политики могут привести к дальнейшему увеличению стоимости газа для потребителей.

С 28 сентября по 1 октября 2026 года проводится XXIII Ежегодное заседание Международного дискуссионного клуба «Валдай». Тема встречи — «Ответственность за будущее: пределы возможного или возможности без предела?»

Клуб «Валдай» был основан в 2004 году. Название связано с местом проведения первой конференции — она прошла в Великом Новгороде, неподалеку от озера Валдай.

Интеллектуальный потенциал клуба высоко ценится как в России, так и за рубежом. За время его существования в работе «Валдая» приняли участие порядка десяти тысяч ученых, исследователей, политиков и общественных деятелей из разных стран мира.

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