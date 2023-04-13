Ключевой вопрос: изготовить дубликат ключа для иномарки стало проблематично

В первую очередь проблема касается владельцев автомобилей премиум-класса. Какие бренды оказались в ловушке?

Россиянам советуют беречь ключи от иномарок. Сделать дубликат теперь крайне проблематично. Из-за санкций клиентов из России отключили от программного обеспечения, а без него «привязать» новый ключ к машине не получится.

Это касается владельцев премиум-машин: Volkswagen, Mercedes-Benz и BMW. А также моделей попроще: Kia и Skoda.

Официальные дилеры пытаются обойти ограничения с помощью VPN. А неофициальные предлагают изготовить серые дубликаты. Только в таком случае водители сильно рискуют: чтобы ключ заработал, надо отказаться от дополнительной защиты от угона.



