Когда Путин посетит Китай для переговоров с Си Цзиньпином?

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Эльвира Михеева
Эльвира Михеева 28

Дата поездки Путина в Китай для переговоров с Си Цзиньпином не определена

Когда Путин посетит Китай для переговоров с Си Цзиньпином?

Фото: Терещенко Михаил / ТАСС

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Ранее председатель КНР пригласил российского лидера посетить его страну. Какие темы могут быть на повестке?

Официальный представитель Кремля РФ Дмитрий Песков рассказал о сроках предполагаемой поездки президента страны Владимира Путина в Китай. Он сообщил, что сегодня пока на этот счет нет никакой ясности.

«Нет, нет (понимания — Прим. ред.)», — заявил Песков во время брифинга.

Как известно, ранее китайский лидер Си Цзиньпин во время недавнего визита в РФ пригласил Владимира Путина посетить страну. Тогда же он предложил президенту план мирного урегулирования конфликта на Украине. Путин в ответ допустил мысль, что эта тема может стать основой переговоров. При этом глава государства подчеркнул, что по факту урегулирование конфликта в Незалежной зависит только от решений Запада и самого киевского режима.

В начале 2022 года, 24 февраля, президент РФ Владимир Путин выступил с обращением к нации и объявил о начале спецоперации по защите Донбасса. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР. Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Киев проигнорировал, поэтому Россия решила оказать самопровозглашенным республикам военную поддержку. США, страны ЕС и НАТО представили миротворческую миссию как «вторжение» и фактически объявили РФ войну.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Украина потребовала от Запада новой помощи.

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