Как в кино: момент столкновения поезда с груженным автовозом в США попал на видео
Момент столкновения поезда с груженным автовозом в США попал на видео
Фото, видео: www.globallookpress.com / Ddp; 5-tv.ru
Обломки разлетелись на десятки метров вокруг, дорогостоящий груз уничтожен практически полностью.
Авария как в кино произошла в Голливуде. Поезд на полном ходу врезался в грузовик с десятками автомобилей.
Он застрял на путях, а из-за шторма, который бушует в штате Флорида, машинист не заметил препятствия и даже не пытался затормозить.
Обломки разлетелись по округе, никто не пострадал. Но дорогостоящий груз уничтожен практически полностью.
Читайте также
+2° 764 мм рт. ст.
55%
55%
81.68
-0.41 90.00
0.24
-0.41 90.00
0.24
Нашли ошибку?