Как в кино: момент столкновения поезда с груженным автовозом в США попал на видео

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Момент столкновения поезда с груженным автовозом в США попал на видео

Фото, видео: www.globallookpress.com / Ddp; 5-tv.ru

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Обломки разлетелись на десятки метров вокруг, дорогостоящий груз уничтожен практически полностью.

Авария как в кино произошла в Голливуде. Поезд на полном ходу врезался в грузовик с десятками автомобилей.

Он застрял на путях, а из-за шторма, который бушует в штате Флорида, машинист не заметил препятствия и даже не пытался затормозить.

Обломки разлетелись по округе, никто не пострадал. Но дорогостоящий груз уничтожен практически полностью.

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