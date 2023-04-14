Леди Гага получила должность в Белом доме

Поговаривают, что Джо Байден отблагодарил певицу за поддержку во время предвыборной кампании.

Леди Гага получила работу в Белом доме. Джо Байден назначил королеву эпатажа сопредседателем комитета по культуре и искусству.

Среди задач комитета — например, развитие внеклассного образования детей и творчества граждан. А в его состав обычно входят ведущие музейщики, историки и литераторы.

Попасть в список деятелей высокой культуры Гаге позволили 170 миллионов проданных пластинок и 13 «Грэмми». Также в Белом доме отметили тягу исполнительницы к вегетарианству, благотворительности, а также поддержку нетрадиционных ценностей и заботу о психическом здоровье нации.

Правда, поговаривают, что на самом деле должность стала благодарностью Байдена за поддержку во время предвыборной кампании. Именно Гага исполнила гимн на его инаугурации. Теперь она будет определять вектор культурной политики государства, а в ее распоряжении окажутся 300 миллионов долларов из средств американских налогоплательщиков.