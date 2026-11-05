Просто наступила зима: первый снег добрался до Москвы
Останется ли снежный покров надолго?
Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков; 5-tv.ru
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Первый снег добрался до Москвы
Мощный снегопад накрыл сразу несколько регионов Сибири. Сложная обстановка в Забайкалье и Бурятии. На трассе «Байкал» автомобилисты попали в заторы. Фуры буксуют на подъемах, междугородние автобусы отменяют рейсы.
Тем временем первый снег добрался и до Москвы. Столицу припорошило после аномально теплого октября. Ночью столбики термометров опустились до минус двух. На дорогах образовалась гололедица. Правда, надолго ледяной покров пока не задержится — синоптики обещают, что он быстро растает.
В Петербурге первый снег только ждут. Минувшая ночь оказалась теплее, чем прогнозировали. Вторая половина недели будет ветреной, в меру дождливой, но пока без заморозков.
В Сибири же предстоящая зима может стать самой теплой за последний век.
Жителям региона также стоит ждать большого количества снега. Теплую и снежную зиму могут принести циклоны с северо-запада, которые обеспечат потепление и обильные осадки в ноябре и декабре, при этом оттепели могут периодически чередоваться с такими же аномальными морозами.
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