Шойгу сообщил о внеочередной проверке боеготовности Тихоокеанского флота
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Какие задания выполняли военные в рамках проверки?
Фото, видео: © РИА Новости / Виталий Аньков; Минобороны РФ; 5-tv.ru
Тихоокеанский флот России в полном составе был поднят по тревоге и приведен в высшую степень боевой готовности. Об этом сообщил глава Минобороны Сергей Шойгу, отмечая, что маневры производились в рамках внеплановой проверки.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что Тихоокеанский флот РФ провел масштабные учения в Японском море.
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