Шойгу сообщил о внеочередной проверке боеготовности Тихоокеанского флота

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Виктория Андреева
Виктория Андреева Виктория Андреева Журналист 44

Какие задания выполняли военные в рамках проверки?

Фото, видео: © РИА Новости / Виталий Аньков; Минобороны РФ; 5-tv.ru

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Тихоокеанский флот России в полном составе был поднят по тревоге и приведен в высшую степень боевой готовности. Об этом сообщил глава Минобороны Сергей Шойгу, отмечая, что маневры производились в рамках внеплановой проверки.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Тихоокеанский флот РФ провел масштабные учения в Японском море.

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