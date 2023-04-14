Шойгу сообщил о внеочередной проверке боеготовности Тихоокеанского флота

Тихоокеанский флот России в полном составе был поднят по тревоге и приведен в высшую степень боевой готовности. Об этом сообщил глава Минобороны Сергей Шойгу, отмечая, что маневры производились в рамках внеплановой проверки.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Тихоокеанский флот РФ провел масштабные учения в Японском море.