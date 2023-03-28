Тихоокеанский флот РФ провел масштабные учения в Японском море

Масштабные учения Тихоокеанского флота состоялись в Японском море. Российские катера нанесли удар крылатыми ракетами «Москит» по морскому щиту, который имитировал боевой корабль противника.

Цель, которая находилась на расстоянии 100 километров, в заливе Петра Великого, была успешно поражена.