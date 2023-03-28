Тихоокеанский флот РФ провел масштабные учения в Японском море

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Катера нанесли удар по условной цели противника крылатыми ракетами.

Фото, видео: Пресс-служба Минобороны РФ / ТАСС; 5-tv.ru

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Масштабные учения Тихоокеанского флота состоялись в Японском море. Российские катера нанесли удар крылатыми ракетами «Москит» по морскому щиту, который имитировал боевой корабль противника.

Цель, которая находилась на расстоянии 100 километров, в заливе Петра Великого, была успешно поражена.

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