Тихоокеанский флот РФ провел масштабные учения в Японском море
Катера нанесли удар по условной цели противника крылатыми ракетами.
Фото, видео: Пресс-служба Минобороны РФ / ТАСС; 5-tv.ru
Масштабные учения Тихоокеанского флота состоялись в Японском море. Российские катера нанесли удар крылатыми ракетами «Москит» по морскому щиту, который имитировал боевой корабль противника.
Цель, которая находилась на расстоянии 100 километров, в заливе Петра Великого, была успешно поражена.
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