США начали выдавать визы российской делегации для участия в СБ ООН

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Эмилия Малинина
Эмилия Малинина Эмилия Малинина Райтер редакции сайта Пятого канала 34

Кто и почему не хотел пускать делегацию на важные мероприятия?

США начали выдавать визы российской делегации для участия в СБ ООН

Фото: www.globallookpress.com / Luis Lima Jr

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Вашингтон стал выдавать визы российской делегации во главе с главой МИД РФ Сергеем Лавровым для участия в заседании Совета безопасности ООН. Об этом сообщили в российском ведомстве иностранных дел.

«Американская сторона начала выдавать визы российской делегации, возглавляемой министром иностранных дел Сергеем Лавровым для участия в заседаниях СБ ООН, где с апреля председательствует Россия», — объяснили в МИД.

Несмотря на это, визовый вопрос все равно остается на повестке. Он заботит журналистов из России, которым предстоит транслировать мероприятие.

К слову, пока США стесняются выдавать российским представителям визы, Китай готовит соглашение о безвизовых въездах для туристических групп. Оно включает в себя сокращение минимальной команды с пяти до трех путешественников и предусматривает увеличение срока безвизового пребывания в стране с 15 до 21 дня, а также внедрение электронного документооборота.

Ранее 5-tv.ru сообщал, почему США не дают аккредитацию главе МИД РФ Сергею Лаврову.

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