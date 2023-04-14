Армия России пресекла деятельность пяти украинских ДРГ на купянском направлении

Российские военные пресекли деятельность пяти диверсионно-разведывательных групп украинских националистов на купянском направлении. Об этом заявил официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков в ходе ежедневного брифинга. Он отметил, что за сутки на этом направлении уничтожили до 60 боевиков Украины, две боевые бронированные машины, три автомобиля и две гаубицы Д-20.

Стоит отметить, что в Херсонской области украинские диверсанты постоянно сталкиваются в бою с экипажами российских самоходных установок. Одна из них называется «Нона», которая представляет собой серьезное вооружение. Военнослужащие говорят про нее просто — «три в одном». У техники есть сразу три функции — пушки, гаубицы и миномета.

К слову, российские войска еще накануне уничтожили украинских националистов под Донецком посредством термитных снарядов. Механизм действия этого оружия особенный: во время разрыва смесь загорается и достигает температуры горения от 2300 до 2700 градусов. Это говорит о том, что огненная субстанция способна поджечь любую броню боевой техники. В том числе разгоревшееся пламя невозможно потушить.

Впрочем, с диверсантами в РФ могут справиться даже дети. Маленькие россияне готовы защищать родину от незваных гостей. Еще два дня назад сообщалось, что мальчику Феде, спасшему детей при атаке диверсантов, вручили медаль «За отвагу». Награду ему отдал губернатора региона Александр Богомаз по приказу российского президента Владимира Путина.

Еще 2 марта мальчик показал свой героизм и недюжинную смелость. Когда на территорию Климовского района проникла диверсионно-разведывательная группа ВСУ, он и две девочки находились в автомобиле. Маленький герой получил ранение, но несмотря на это — отвел малышек в безопасное место. После этого юный спасатель попал в больницу, ему сделали четырехчасовую операцию по удалению пули из плевральной области.

Ранее 5-tv.ru публиковал кадры, на которых разведчики и артиллерия уничтожают диверсантов ВСУ под Кременной.